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| | Компания Вайнштейнов обанкротилась

Компания Вайнштейнов обанкротилась

Сегодня, 13:35
Компания продюсеров Харви и Роберта Вайнштейнов обанкротилась. Руководители намерены объявить The Wainstein Company финансово несостоятельной в ближайшее время, хотя это отрицательно скажется на материальном положении работников организации.

Компания Вайнштейнов обанкротилась

 

Харви Вайнштейна отстранили от управления компанией из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Многие актрисы жаловались на любвеобильного продюсера, желающего ласки и тепла, который при отказе проявлял настойчивость. После ухода Харви Вайнштейна Wainstein Co пытались продать. Наиболее вероятным претендентом, рассчитывающим на приобретение компании, стала предпринимательница Мария Контрерас-Смит. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк сорвал данную сделку.

По мнению правоохранителя, подписание договора сделает невозможной денежную компенсацию за домогательства, которую должен выплатить Харви Вайнштейн своим жертвам, которых он склонял к сексу, пользуясь влиянием и связями.
Домбровский Сергей
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