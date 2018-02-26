Шок от Gucci: Модели, шествующие с головами в руках, динозавры и инопланетяне

Модный дом Gucci решил использовать для раскручивания своей новой коллекции метод эпатирования публики. Объяснить иначе то, что в ходе презентации модели вышли на подиум со своими же головами в руках не получается. Помимо этого, креативный директор бренда решил соригинальничать и с приглашениями. Гостям вручили макеты бомб с часовым механизмом, который отсчитывал время до начала показа.

Николай Офицеров

Подиум на модном показе осень-зима 2018 был оформлен в виде операционной палаты с хирургическим столом. «Работу дизайнера можно сравнить с хирургической это резка, сборка, а также масса экспериментов, которые проводятся на операционном столе», - пишет креативный директор Алессандро Микеле.Как известно, шокировать публику это настоящее призвание Микеле. В рекламу своей новой коллекции он также включил динозавров и инопланетян. На самом же показе пораженные зрители только и успевали щелкать затворами своих камер, ведь один шокирующий элемент сменял другой, а увенчали все модели с собственными головами в руках.Представители Sun отмечают, что реалистичные человеческие головы изготовили представители римской студии Makinarium, создающей спецэффекты для голливудских фильмов, среди которых общие работы с Дэнни Бойлом и Ридли Скоттом.