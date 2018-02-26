Неделя высокой моды: Dolce & Gabbana моделей заменили дронами

Во время Недели женской моды в Милане Dolce & Gabbana провел секретный показ. Дому мод удалось удивить гостей, так как мероприятие открыли не модели, а дроны с сумочками.

Виктория Озерова

В Милане прошла Неделя женской моды. Dolce & Gabbana устроили секретный показ, на котором продемонстрировали модные аксессуары. Начало мероприятия задержали более чем на 40 минут, поскольку нужно было убедиться, что все гости выключили Wi-Fi. Для этого организаторы даже назвали в микрофон ники в соцсетях тех, кто не отнесся серьезно к данной просьбе. Это очень удивило гостей, так как было похоже на учительский «разнос» учеников. Делалось это не зря, ведь открыли показ совсем не модели, а дроны. К устройствам были прикреплены сумочки. Вылетели дроны под песню Кендрика Ламара «All the Stars».Следует отметить, что через несколько минут после начала на подиуме все же появились модели, поскольку наряды дроны пока не научились демонстрировать.