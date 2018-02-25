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| | В Москве на Большой кольцевой линии открылись новые станции метро

В Москве на Большой кольцевой линии открылись новые станции метро

Вчера, 21:49
Завтра в Москве откроется стартовый участок большой кольцевой линии метро. Сразу пять станций примут местных пассажиров.

В Москве на Большой кольцевой линии открылись новые станции метро

 

Жители российской столицы смогут прокатиться мимо пяти остановок «Петровский парк», «ЦСКА», «Деловой центр», «Хорошевская» и «Шелепиха». В соцсети Instagram появился видеоролик, где можно увидеть, как железнодорожный транспорт подземки мегаполиса едет возле станции «ЦСКА», а строители завершают уборку и промывку деталей пассажирской платформы.

Открытие новой ветки метро положительно скажется на функционировании Большой кольцевой дороги. Новый участок сможет разгрузить Замоскорецкую и Краснопресненскую линии и предоставить москвичам четыре новые пересадки. Замкнут линию в городе к 2022 году.
Никита Готский
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