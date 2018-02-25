В Москве на Большой кольцевой линии открылись новые станции метро

Завтра в Москве откроется стартовый участок большой кольцевой линии метро. Сразу пять станций примут местных пассажиров.

Никита Готский

Жители российской столицы смогут прокатиться мимо пяти остановок «Петровский парк», «ЦСКА», «Деловой центр», «Хорошевская» и «Шелепиха». В соцсети Instagram появился видеоролик, где можно увидеть, как железнодорожный транспорт подземки мегаполиса едет возле станции «ЦСКА», а строители завершают уборку и промывку деталей пассажирской платформы.Открытие новой ветки метро положительно скажется на функционировании Большой кольцевой дороги. Новый участок сможет разгрузить Замоскорецкую и Краснопресненскую линии и предоставить москвичам четыре новые пересадки. Замкнут линию в городе к 2022 году.