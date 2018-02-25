В Киеве злоумышленники осквернили памятник Леси Украинки

Над могилой украинской писательницы Леси Украинки уже не однократно проходили акты вандализма. В этот раз неизвестные злоумышленники сняли с монумента бронзовые гирлянды.

Пелагея Лебединская

Глава Национального союза писателей Михаил Сидоржевский в социальной сети Facebook опубликовал, что на Байковом кладбище, которое находится в Киеве, мародеры осквернили могилу Леси Украинки. Сегодня, в память о ее дне рожденья, поклонники творческих работ писательницы пришли возложить на ее могилу цветы, они там обнаружили жалкую картину раскуроченного памятника.Отметим, что Михаил Сидоржевский возмущен этой ситуацией и собирается по факту мародерства на могиле писательницы подавать заявление в полицию, так как это уже не первый случай осквернения могилы.