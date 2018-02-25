Maxim обвинили в краже стикеров для выборов президента России

Известный мужской журнал Maxim обвиняют в воровстве картинок с призывами голосовать на выборах. В плагиате издание обвиняет художница- автор стикеров.

Мастер считает, что руководство Maxim похитило созданные ею стикеры для мессенджера Telegram. Вчера в одном из сообществ в «ВКонтакте» появился набор стикеров «Election Girl». Изображенные девушки предлагают людям отправиться на президентские выборы. Набор картинок раздается на бесплатной основе всем, кто вступит в группу, курируемую изданием.

Никита Готский

В Maxim удивлены происходящим. Журнал отрицает обвинения в плагиате, сообщая, что стикеры сделали для соцсети. Представители «ВКонтакте» отмечают, что паблик журнала и стикеры являются специальным проектом Maxim.