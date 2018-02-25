В Москве около 4,5 тыс человек поучаствовали в акции памяти Бориса Немцова

Согласно информации, опубликованной ГУ МВД России, известно, что в Москве от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара начал свое шествие Марш памяти Борису Немцову. В акции принимают участие около 4,5 тысяч человек.

Пелагея Лебединская

По подсчетам ГУ МВД России сегодня, в Марше, посвященном памяти Бориса Немцова, приняли участие несколько тысяч местных жителей. Эта процессия была согласована с властями Москвы. На охрану общественного порядка были выставлены сотрудники Росгвардии и полиции, которые обеспечивают безопасность людей и следят за порядком.Отметим, что политический деятель России Борис Немцов был убит неизвестным преступником 27 февраля 2015 года на Большом Московском мосту, где он вечером совершал прогулку. Борис погиб от выстрелов в упор с огнестрельного оружия. Его раны были несовместимы с жизнью, он умер на месте.