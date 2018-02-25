В Москве около 4,5 тыс человек поучаствовали в акции памяти Бориса Немцова

В Москве около 4,5 тыс человек поучаствовали в акции памяти Бориса НемцоваСегодня, 16:56
По подсчетам ГУ МВД России сегодня, в Марше, посвященном памяти Бориса Немцова, приняли участие несколько тысяч местных жителей. Эта процессия была согласована с властями Москвы. На охрану общественного порядка были выставлены сотрудники Росгвардии и полиции, которые обеспечивают безопасность людей и следят за порядком.
Отметим, что политический деятель России Борис Немцов был убит неизвестным преступником 27 февраля 2015 года на Большом Московском мосту, где он вечером совершал прогулку. Борис погиб от выстрелов в упор с огнестрельного оружия. Его раны были несовместимы с жизнью, он умер на месте.
С мэрией Москвы согласуют будущий марш, организуемый в честь памяти политического деятеля Бориса Немцова. Как сообщил представитель движения «Солидарность»,
В Москве проходит марш, посвященный памяти Бориса Немцова, в котором участвуют более 7 тыс. местных жителей и гостей столицы. Шествие, посвященное годовщине со
В Москве по Бульварному кольцу 27 февраля пройдёт марш памяти Бориса Немцова. Предложение провести акцию именно на этом месте поступило от городской мэрии.