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| | В Москве около 4,5 тыс человек поучаствовали в акции памяти Бориса Немцова

В Москве около 4,5 тыс человек поучаствовали в акции памяти Бориса Немцова

Сегодня, 16:56
Согласно информации, опубликованной ГУ МВД России, известно, что в Москве от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара начал свое шествие Марш памяти Борису Немцову. В акции принимают участие около 4,5 тысяч человек.

В Москве около 4,5 тыс человек поучаствовали в акции памяти Бориса Немцова


По подсчетам ГУ МВД России сегодня, в Марше, посвященном памяти Бориса Немцова, приняли участие несколько тысяч местных жителей. Эта процессия была согласована с властями Москвы. На охрану общественного порядка были выставлены сотрудники Росгвардии и полиции, которые обеспечивают безопасность людей и следят за порядком.

Отметим, что политический деятель России Борис Немцов был убит неизвестным преступником 27 февраля 2015 года на Большом Московском мосту, где он вечером совершал прогулку. Борис погиб от выстрелов в упор с огнестрельного оружия. Его раны были несовместимы с жизнью, он умер на месте.
Пелагея Лебединская
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