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| | Названа персона нон грата в Виндзорском замке: Меган Маркл не пригласит на свадьбу сестру

Названа персона нон грата в Виндзорском замке: Меган Маркл не пригласит на свадьбу сестру

Сегодня, 15:03
Британские СМИ массово сообщают о том, что, скорее всего, Меган Маркл не пригласит на свадьбу с принцем Гарри свою сводную сестру по отцовской линии Саманту. Об этом рассказал бывший муж Саманты Скотт Расмуссен.

Названа персона нон грата в Виндзорском замке: Меган Маркл не пригласит на свадьбу сестру

 

Скотт Расмуссен сообщил, что его «назойливая» бывшая жена Саманта Грант всегда завидовала карьере своей младшей сводной сестре Меган Маркл. Теперь 53-летняя женщина не может смириться с тем, что Меган выходит замуж за принца Гарри. В интервью Расмуссен заявил: «Гарри и Меган должны знать правду о ней. Она последний человек, который должен быть в Виндзорском замке».

Бывший муж Саманты Грант утверждает, что его супруга не разговаривала со сводной сестрой Меган в течение трех лет. Женщина постоянно испытывала ревность и зависть, а потому не испытывает родственных чувств к невесте принца Гарри.
Светлана Славянская
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