Названа персона нон грата в Виндзорском замке: Меган Маркл не пригласит на свадьбу сестру

Британские СМИ массово сообщают о том, что, скорее всего, Меган Маркл не пригласит на свадьбу с принцем Гарри свою сводную сестру по отцовской линии Саманту. Об этом рассказал бывший муж Саманты Скотт Расмуссен.

Светлана Славянская

Скотт Расмуссен сообщил, что его «назойливая» бывшая жена Саманта Грант всегда завидовала карьере своей младшей сводной сестре Меган Маркл. Теперь 53-летняя женщина не может смириться с тем, что Меган выходит замуж за принца Гарри. В интервью Расмуссен заявил: «Гарри и Меган должны знать правду о ней. Она последний человек, который должен быть в Виндзорском замке».Бывший муж Саманты Грант утверждает, что его супруга не разговаривала со сводной сестрой Меган в течение трех лет. Женщина постоянно испытывала ревность и зависть, а потому не испытывает родственных чувств к невесте принца Гарри.