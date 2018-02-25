Названа персона нон грата в Виндзорском замке: Меган Маркл не пригласит на свадьбу сестру

Скотт Расмуссен сообщил, что его «назойливая» бывшая жена Саманта Грант всегда завидовала карьере своей младшей сводной сестре Меган Маркл. Теперь 53-летняя женщина не может смириться с тем, что Меган выходит замуж за принца Гарри. В интервью Расмуссен заявил: «Гарри и Меган должны знать правду о ней. Она последний человек, который должен быть в Виндзорском замке».
Бывший муж Саманты Грант утверждает, что его супруга не разговаривала со сводной сестрой Меган в течение трех лет. Женщина постоянно испытывала ревность и зависть, а потому не испытывает родственных чувств к невесте принца Гарри.