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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке брюшного тифа в Пакистане

Сегодня, 15:10
Роспотребнадзор посоветовал жителям России прислушаться к информации о вспышке брюшного тифа в центральном районе Пакистана (район Хайдарабада) при планировании поездок в эту страну. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке брюшного тифа в Пакистане

 

Вспышка брюшного тифа, по мнению эпидемиологов, произошла из-за загрязнения водоемов. От тифа погибли уже одиннадцать детей. Власти этой пакистанской земли скрывают количество погибших и занижают официальную статистику эпидемии. Чиновники Роспотребнадзора узнали статистику от туроператоров и признали свою информацию актуальной. 43 000 россиян ежегодно посещают эту страну. Пакистан – «тяжелая» для туризма страна, но экстремалы из России сюда ездят.

Нужно вспомнить, недавно волонтеры организации «Врачи без границ» опубликовали данные о повышенной детской смертности в Пакистане.
Сергей Денисов
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