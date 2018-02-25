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| | Зафиксирован новый выброс сероводорода на полигоне «Кучино»

Зафиксирован новый выброс сероводорода на полигоне «Кучино»

Сегодня, 14:38
Свалка в «Кучино» продолжает тревожить жителей окрестных районов столицы. На полигоне произошел очередной выброс сероводорода. Полигон бытовых отходов в Кучино давно под «увеличительным стеклом» ГПБУ «Мосэкомониторинга».

Зафиксирован новый выброс сероводорода на полигоне «Кучино»

 

Столичная прокуратура признала этот район источником токсичных отходов. История «кучинской свалки» тянется с времен Лужкова. Только в Сети есть семь сообщений о поездках (за государственный счет) делегаций чиновников перенимать опыт австрийской столицы. Вена уже четырнадцать лет не знает сероводорода от своей свалки. Население, приученное сортировать мусор, плюс новейшие технологии, позволили австрийцам избавиться навсегда от напасти стихийного тления.

Москвичи страдают, говорят комментаторы в соцсетях. Здесь палка о двух концах: государство тратит деньги на перерабатывающие заводы, а люди – сортируют мусор: зубочистки отдельно, бумагу отдельно.
Сергей Денисов
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