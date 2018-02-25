В нескольких городах РФ уже состоялись акции памяти Бориса Немцова

В некоторых городах России решили почтить память депутата Бориса Немцова, которого лишили жизни три года назад в Москве. В память о выдающемся политике россияне примут участие в митингах по всей стране.

Пойда Анна

В настоящее время акция, в которой задействованы около 100 человек, началась в Казани, при этом на ней присутсвуют сторонники партии «Открытая Россия» Алексея Навального и кандидата в президенты Ксении Собчак.Кроме того, аналогичные общественные мероприятие уже были организованы на территории Тулы и Новосибирске, где колона-памяти прошествовала по улицам города, добравшись до памятника, посвященного жертвам политических репрессий. Именно возле этого монумента был проведен митинг, на которое выдали разрешение местные власти.