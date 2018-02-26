Фото Павла Дурова оказалось на обложке российской версии Forbes

Фотография основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова попала на мартовскую обложку российской версии популярного журнала Forbes. В первом весеннем номере журнала пойдет речь о самых дорогих компаниях российского сегмента интернета и «Королях госзаказа».

Дарья Светозарова

Буквально на днях Павел Дуров вошел в число долларовых миллиардеров. Forbes оценил материальный достаток программиста в 1,7 миллиарда долларов, подчеркивая, что больше миллиарда стоит только один Telegram. Это по самым скромным, консервативным оценкам. При этом составители рейтинга не исключают, что состояние Дурова будет увеличиваться – у него имеется большой потенциал.В прошлом году российский Forbes включил программиста в рейтинг самых богатых бизнесменов РФ, но отвел ему последнее место. Тогда капитал основателя «ВКонтакте» исчислялся только миллионами.