Американский спортсмен спас собаку от корейского ресторана

Спортсмен-фристайлист из США Гас Кенуорти прибыл в южнокорейский Пхенчхан и получил эмоциональный шок после посещения фермы по разведению собак для ресторанной сети. Об он сам сообщил на своей страничке в Instagram.

Сергей Денисов

Американский атлет рассказал о том «концлагере», где содержатся четвероногие. Их почти не кормят и забивают электрошокером. Животные мучаются еще двадцать минут, прежде чем умереть.Кенуорти поднял вверх ладони и сказал, что не собирается вмешиваться в вековую южнокорейскую ментальность. «Корейцы на наше родео, - сказал спортсмен, - смотрят тоже, как на средневековое варварство».Американец не стал сторонним наблюдателем собачьего геноцида. Он спас одно животное, купив живой вес за 47 долларов. Щенок под новым именем «Бимо» пополнил собачье сообщество в доме Кенуорти.Здесь, наверное, нужно напомнить, что американский спортсмен вывез на Олимпиаде из Сочи трех русских беспризорных псов. С большими проблемами на таможне. Собаки сейчас здоровы и живут вместе с ним в холостяцком доме.