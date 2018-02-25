Американский спортсмен спас собаку от корейского ресторана

Американский атлет рассказал о том «концлагере», где содержатся четвероногие. Их почти не кормят и забивают электрошокером. Животные мучаются еще двадцать минут, прежде чем умереть.
Кенуорти поднял вверх ладони и сказал, что не собирается вмешиваться в вековую южнокорейскую ментальность. «Корейцы на наше родео, - сказал спортсмен, - смотрят тоже, как на средневековое варварство».
Американец не стал сторонним наблюдателем собачьего геноцида. Он спас одно животное, купив живой вес за 47 долларов. Щенок под новым именем «Бимо» пополнил собачье сообщество в доме Кенуорти.
Здесь, наверное, нужно напомнить, что американский спортсмен вывез на Олимпиаде из Сочи трех русских беспризорных псов. С большими проблемами на таможне. Собаки сейчас здоровы и живут вместе с ним в холостяцком доме.