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| | Разумная экономия: Как сэкономить в Москве на общественном транспорте

Разумная экономия: Как сэкономить в Москве на общественном транспорте

Сегодня, 12:57
За последние пять лет в транспортной сфере Москвы появилось множество новшеств, однако логика тарификации, по словам экспертов, остается неизменной. Это означает, что при большем количестве поездок, стоимость каждой из них становится меньше.

Разумная экономия: Как сэкономить в Москве на общественном транспорте

 

Транспортная система «Тройка» в апреле отметит пятилетний юбилей. На сегодняшний день ею охвачены 90% пассажиров. Отмечается, что если человек пользуется тарифом «Кошелек», то стоимость одной поездки обходится не 55 рублей, а всего 36. Эксперты рассказывают, что в столице пользуется популярностью тарифный план «Единый». Москвичи имеют возможность приобрести билет на 20, 40 и даже 60 поездок сразу. В перспективе это позволяет хорошо сэкономить на проезде.

Есть много почитателей и у безлимитных проездных. Ими предпочитают пользоваться те пассажиры, кто систематически пользуется услугами общественного транспорта. При этом экономятся не только деньги, но и время.
Дарья Светозарова
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