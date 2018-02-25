Разумная экономия: Как сэкономить в Москве на общественном транспорте

Транспортная система «Тройка» в апреле отметит пятилетний юбилей. На сегодняшний день ею охвачены 90% пассажиров. Отмечается, что если человек пользуется тарифом «Кошелек», то стоимость одной поездки обходится не 55 рублей, а всего 36. Эксперты рассказывают, что в столице пользуется популярностью тарифный план «Единый». Москвичи имеют возможность приобрести билет на 20, 40 и даже 60 поездок сразу. В перспективе это позволяет хорошо сэкономить на проезде.
Есть много почитателей и у безлимитных проездных. Ими предпочитают пользоваться те пассажиры, кто систематически пользуется услугами общественного транспорта. При этом экономятся не только деньги, но и время.