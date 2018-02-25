Разумная экономия: Как сэкономить в Москве на общественном транспорте

За последние пять лет в транспортной сфере Москвы появилось множество новшеств, однако логика тарификации, по словам экспертов, остается неизменной. Это означает, что при большем количестве поездок, стоимость каждой из них становится меньше.

Дарья Светозарова

Транспортная система «Тройка» в апреле отметит пятилетний юбилей. На сегодняшний день ею охвачены 90% пассажиров. Отмечается, что если человек пользуется тарифом «Кошелек», то стоимость одной поездки обходится не 55 рублей, а всего 36. Эксперты рассказывают, что в столице пользуется популярностью тарифный план «Единый». Москвичи имеют возможность приобрести билет на 20, 40 и даже 60 поездок сразу. В перспективе это позволяет хорошо сэкономить на проезде.Есть много почитателей и у безлимитных проездных. Ими предпочитают пользоваться те пассажиры, кто систематически пользуется услугами общественного транспорта. При этом экономятся не только деньги, но и время.