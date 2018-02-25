В Приморье усилили контроль за ввозом мяса

Ветеринарная инспекция Приморья обратилась к населению с требованием следить за своими сельскохозяйственными животными. Вовремя их прививать от сезонных инфекционных болезней, а также сделать своим животным вакцинацию и ревакцинацию против ящура. Представители инспекции просят местных жителей не приобретать мясо на нелегальных рынках, которое не прошло санитарной проверки.
Администрация Приморского края, дабы избежать заражения инфекциями сельскохозяйственных животных, обратилось ко всем с просьбой сообщать в ветеринарную инспекцию обо всех известных случаях несанкционированного ввоза скота или мяса.