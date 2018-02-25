В Приморье усилили контроль за ввозом мяса

В Приморском крае, в связи с профилактикой распространения инфекционных заболеваний у сельскохозяйственных животных, был ужесточен контроль на ввоз мяса.

Пелагея Лебединская

Ветеринарная инспекция Приморья обратилась к населению с требованием следить за своими сельскохозяйственными животными. Вовремя их прививать от сезонных инфекционных болезней, а также сделать своим животным вакцинацию и ревакцинацию против ящура. Представители инспекции просят местных жителей не приобретать мясо на нелегальных рынках, которое не прошло санитарной проверки.Администрация Приморского края, дабы избежать заражения инфекциями сельскохозяйственных животных, обратилось ко всем с просьбой сообщать в ветеринарную инспекцию обо всех известных случаях несанкционированного ввоза скота или мяса.