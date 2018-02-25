В Москве буряты отпраздновали Новый год

В столице Российской Федерации коренные народности встретили Новый год - Сагаалган. Буряты устроили модный показ и концерт в своём бурятском стиле.

Дарья Дмитриева

В последнюю февральскую субботу в Большом зале Российской академии наук бурятская народность устроили себе празднование. Отметив Новый год по лунному календарю, который они называют «белый месяц» – Сагаалган.В концертной программе празднования был показ мод в бурятском стиле, который значительно отличается от одежд других народностей России. Московские жители могли оценить непревзойдённый стиль Бурятии, который является неизменным много веков.Во время празднования собралось много бурятов, для которых Новый год стал поводом для встречи. Это символ обновления, повод начать новые дела, забыв старые обиды и неурядицы. Депутат от Республики Николай Будуев считает, что такие собрания нужно проводить чаще для его народа, они их сближают и делают дружнее. Также, это не даёт забыть традиции и культуру народа.Финальным аккордом было выступление театра из Бурятии «Байкал».