Снеговик «Михалыч» покорил жителей Ростова

Снежная фигура несуразного человека в очках сидит на табурете. Горло повязано шарфом и настроенческий образ скульптуры весьма трогателен. Автор станковой композиции не известен широкой публике, но без сомнения, человек талантливый.
Самое удивительное последствие в этом – реакция ростовских чиновников из мэрии. Они призадумались над тем, чтобы сделать творческий конкурс среди горожан на малые архитектурные формы. Ростов – город легендарный. Здесь было много личностей, которые можно «усадить» на садовые скамейки. Здесь нужно загибать пальцы: Нестор Махно, атаман Каледин и так далее.