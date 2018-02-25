Снеговик «Михалыч» покорил жителей Ростова

Обильные снегопады вызвали у жителей столицы Южного федерального округа творческий зуд. Люди вышли на улицу создавать из снега малые архитектурные формы. Всех покорил снеговик «Михалыч», созданный обыкновенным ростовчанином – жителем спального района. Об этом в социальных сетях поделились более 1000 человек.

Сергей Денисов

Снежная фигура несуразного человека в очках сидит на табурете. Горло повязано шарфом и настроенческий образ скульптуры весьма трогателен. Автор станковой композиции не известен широкой публике, но без сомнения, человек талантливый.Самое удивительное последствие в этом – реакция ростовских чиновников из мэрии. Они призадумались над тем, чтобы сделать творческий конкурс среди горожан на малые архитектурные формы. Ростов – город легендарный. Здесь было много личностей, которые можно «усадить» на садовые скамейки. Здесь нужно загибать пальцы: Нестор Махно, атаман Каледин и так далее.