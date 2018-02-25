Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

Поклонники взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину «Порно-Рыбка» хочет устроить групповой секс с российскими хоккеистами Пластический хирург рассказал, сколько стоит превратиться в Ольгу Бузову Фанат сборной России по хоккею отобрал у канадцев флаг на Олимпиаде КНДР сравнила санкции США с «актом войны» Британские инженеры предлагают «запитывать» поезда солнечной энергией Комик ТНТ пожелал смерти зрительнице, у которой умер отец Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке брюшного тифа в Пакистане Российские хоккеисты отметили победу шампанским и матерными песнями «Ленинграда» Vodafone Украина создал сервис для проверки совместимости SIM-карты с 4G В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый ролик
| | Снеговик «Михалыч» покорил жителей Ростова

Снеговик «Михалыч» покорил жителей Ростова

Сегодня, 12:41
Обильные снегопады вызвали у жителей столицы Южного федерального округа творческий зуд. Люди вышли на улицу создавать из снега малые архитектурные формы. Всех покорил снеговик «Михалыч», созданный обыкновенным ростовчанином – жителем спального района. Об этом в социальных сетях поделились более 1000 человек.

Снеговик «Михалыч» покорил жителей Ростова

 

Снежная фигура несуразного человека в очках сидит на табурете. Горло повязано шарфом и настроенческий образ скульптуры весьма трогателен. Автор станковой композиции не известен широкой публике, но без сомнения, человек талантливый.

Самое удивительное последствие в этом – реакция ростовских чиновников из мэрии. Они призадумались над тем, чтобы сделать творческий конкурс среди горожан на малые архитектурные формы. Ростов – город легендарный. Здесь было много личностей, которые можно «усадить» на садовые скамейки. Здесь нужно загибать пальцы: Нестор Махно, атаман Каледин и так далее.
Сергей Денисов
Новости по теме
В Ростове скульптор слепил со снега человека с телефоном
В Ростове скульптор слепил со снега человека с телефоном

В Ростове продолжают появляться скульптуры из снега, которые приводят в восторг всех горожан.

«Потому что скучно»: В Польше построили 9-метрового снеговика
«Потому что скучно»: В Польше построили 9-метрового снеговика

В одном из городов Польши появился огромный снеговик. Его создатели уверяют, что им просто не было чем заняться в свободное время.

В Ростове-на-Дону реконструируют рынок в микрорайоне «Темерник»
В Ростове-на-Дону реконструируют рынок в микрорайоне «Темерник»

В Ростове реконструируют рынок в микрорайоне «Темерник». Перед самим зданием рынка будет обустроена зона отдыха, высажены декоративные деревья, установлены

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости