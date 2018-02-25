Мужчина с двумя пенисами не захотел становиться порноактёром

Наличие двух пенисов у мужчины – редкий случай. Один из тех, у кого такая особенность, рассказал, какая у него интимная жизнь, как сообщает VistaNews.

Индивидуум, который предпочёл не называть своё имя, сообщил, что достаточно долго приходилось скрываться. В спортивной раздевалке он не мог показать, что у него сразу два половых органа. Когда началось время отношений с девушками, индивидуум должен был уже открыться. Большая часть знакомых этого мужчины восприняли такую его особенность относительно спокойно.

Характерно, что оба половых органа у индивидуума полноценно функционируют и абсолютно здоровы. Это очень редкое явление среди мужчин с двумя пенисами. Когда про особенность индивидуума узнали представители порноиндустрии, то предложили ему работу актёра такого плана. Он мог бы прославиться и хорошо зарабатывать, однако отказался, считая, что создать семью и строить нормальные отношения с женщинами гораздо важнее. В целом, психологи отмечают, что порнозвёздам действительно сложнее создавать ячейку общества из-за несколько циничного отношения к интимной стороне жизни, потому выбор мужчины с двумя пенисами был вполне обоснованным.

Ирина Летинская