Мужчина с двумя пенисами не захотел становиться порноактёром

Наличие двух пенисов у мужчины – редкий случай. Один из тех,
у кого такая особенность, рассказал, какая у него интимная жизнь, как сообщает VistaNews.
Индивидуум, который предпочёл не называть своё имя, сообщил,
что достаточно долго приходилось скрываться. В спортивной раздевалке он не мог
показать, что у него сразу два половых органа. Когда началось время отношений с
девушками, индивидуум должен был уже открыться. Большая часть знакомых этого
мужчины восприняли такую его особенность относительно спокойно.
Характерно, что оба половых органа у индивидуума полноценно
функционируют и абсолютно здоровы. Это очень редкое явление среди мужчин с
двумя пенисами. Когда про особенность индивидуума узнали представители
порноиндустрии, то предложили ему работу актёра такого плана. Он мог бы
прославиться и хорошо зарабатывать, однако отказался, считая, что создать семью
и строить нормальные отношения с женщинами гораздо важнее. В целом, психологи
отмечают, что порнозвёздам действительно сложнее создавать ячейку общества
из-за несколько циничного отношения к интимной стороне жизни, потому выбор
мужчины с двумя пенисами был вполне обоснованным.
Ирина Летинская