«ВКонтакте» раздает эротические стикеры в честь предстоящих выборов

Журнал Maxim стал разработчиком стикерпака эротического характера. Группа «Только для взрослых» соцсети «ВКонтакте» стала базой для раздачи. На иллюстрациях изображены девушки в стиле pin-up, которые призывают идти на выборы президента России, что пройдут по всей территории страны уже 18 марта.
Как сообщают в журнале, мотив стикерпака Election Girl в том, что совершеннолетним людям уже пора взрослеть.
Отметим, что набор стикеров сможет получить любой совершеннолетний пользователь соцсети «ВКонтакте», который подписан на группу «Только для взрослых».