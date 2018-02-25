«ВКонтакте» раздает эротические стикеры в честь предстоящих выборов

Группа «Только для взрослых» решила порадовать своих подписчиков забавными стикерами, которые созданы в поддержку выборов 2018 года, что пройдут в России 18 марта.

Журнал Maxim стал разработчиком стикерпака эротического характера. Группа «Только для взрослых» соцсети «ВКонтакте» стала базой для раздачи. На иллюстрациях изображены девушки в стиле pin-up, которые призывают идти на выборы президента России, что пройдут по всей территории страны уже 18 марта.Как сообщают в журнале, мотив стикерпака Election Girl в том, что совершеннолетним людям уже пора взрослеть.Отметим, что набор стикеров сможет получить любой совершеннолетний пользователь соцсети «ВКонтакте», который подписан на группу «Только для взрослых».