В Москве состоялся конкурс на самые эффектные сани

В парке столицы под названием «Сокольники» вчера состоялось необычное соревнование «Баттл-сани». Конкурсанты должны были спуститься с горки высотой 200 метров и показать очень эффектное катание. Результаты конкурса были опубликованы на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

Участники турнира должны были оформить свои спускаемые аппараты в соответствии тематике 23 февраля. Конкурсанты представили вниманию организаторов самолеты, танки, космолёты, а также мясорубку на воздушной подушке, сани военных музыкантов, бронепоезд, сани с Алисой, сани рок-музыкантов, сани Змея Горыныча.

Татьяна Преображенская

Победительницей увлекательного конкурса стала байкерша, держащая в руках деревянный автомат. Женщина призналась, что сани она делала с мужем 20 дней. Вторую позицию в турнире заняли конкурсанты, представившие тюбинг-мотоцикл. Команда «Веселый барабан» получила приз зрительских симпатий.