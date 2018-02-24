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| | В Москве состоялся конкурс на самые эффектные сани

В Москве состоялся конкурс на самые эффектные сани

Вчера, 19:42
В парке столицы под названием «Сокольники» вчера состоялось необычное соревнование «Баттл-сани». Конкурсанты должны были спуститься с горки высотой 200 метров и показать очень эффектное катание. Результаты конкурса были опубликованы на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

В Москве состоялся конкурс на самые эффектные сани

 

Участники турнира должны были оформить свои спускаемые аппараты в соответствии тематике 23 февраля. Конкурсанты представили вниманию организаторов самолеты, танки, космолёты, а также мясорубку на воздушной подушке, сани военных музыкантов, бронепоезд, сани с Алисой, сани рок-музыкантов, сани Змея Горыныча.

 

 

Победительницей увлекательного конкурса стала байкерша, держащая в руках деревянный автомат. Женщина призналась, что сани она делала с мужем 20 дней. Вторую позицию в турнире заняли конкурсанты, представившие тюбинг-мотоцикл. Команда «Веселый барабан» получила приз зрительских симпатий.
Татьяна Преображенская
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