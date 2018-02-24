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| | В Тюмени девушки стали на один день солдатами

В Тюмени девушки стали на один день солдатами

Вчера, 20:05
Девушки из Тюмени ощутили себя солдатами один день. Дабы поздравит парней с 23 февраля, они прошли полосу препятствий и прыгали с парашюта.

В Тюмени девушки стали на один день солдатами

 

Девушки, проживающие в Тюмени, поучаствовали в проекте, посвященному вооруженным силам. Четыре дамы попытали свои силы в преодолении полосы препятствий, строевой подготовке, стрельбе и прыжках с парашютом. Девушки проходили такие же испытания, как и мужчины: они при полном снаряжении прыгали с соответственной экипировкой с 25-метровой высоты, играли в пейнтбол и занимались другими задачами.

Как сообщаю организаторы, согласно статистическим данным, из десяти парней только восемь готовы прыгнуть с парашютной вышки. Все девушки, согласившихся принять участие в проекте, преодолели собственный страх, что свидетельствует об их выдержке и стрессоустойчивости.
Никита Готский
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