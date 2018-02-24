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| | В Англии из-за морозов отменили гонки улиток

В Англии из-за морозов отменили гонки улиток

Вчера, 18:29
В связи с резким похолоданием в Англии было отменено соревнование по гонке улиток, так как при холоде они мерзнут и очень медленно двигаются.

В Англии из-за морозов отменили гонки улиток

 

На юго-западе Великобритании в селе Холбетон в одном из пабов ежегодно устраиваются традиционные гонки улиток. Однако в этом году из-за холодных погодных условий гонки были отменены. Эта новость очень расстроила и возмутила многих местных жителей. Ее даже опубликовали в газетах. Не ожидая такого ажиотажа вокруг отмены гонок улиток, руководство паба пообещало перенести гонки на более теплый день, так как в холодную погоду улитки замерзают и медленнее двигаются. Также пообещали угостить выпивкой за счет заведения всех тех клиентов, которые придут с газетой с опубликованной новостью об отмене гонок.

Отметим, что по условию гонок улитки должны проползти расстояние в 33 сантиметра, преодолеть маленький круг и доползти до большого. Победителя ждет денежное вознаграждение и слава.
Пелагея Лебединская
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