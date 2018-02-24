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| | «Не член и не грудь»: Лена Миро раскрыла секрет вечной любви

«Не член и не грудь»: Лена Миро раскрыла секрет вечной любви

Вчера, 18:06
Многие пары расходятся, когда любовная страсть заканчивается, мужчина и женщина становятся больше не интересны друг другу. Блогер Лена Миро раскрыла секрет, как сохранить любовь между двумя людьми.

«Не член и не грудь»: Лена Миро раскрыла секрет вечной любви

 

По словам Лены, проходит время и ранее пылко влюбленные друг в друга люди устают от партнера, теряют прежний драйв, вдохновение и желание высказать накопившиеся претензии. В семье экс-возлюбленных наступает так называемая «бытовуха», портящая отношения.

Многие расстаются или остаются вместе, но ищут новые связи на стороне, но и новые отношения постепенно становятся такими же унылыми и печальными, как и все прежние.

Лена Миро поведала поклонникам, каким образом можно сберечь если не любовь, то хотя бы уважение друг к другу и не расставаться. Блогер считает, «остывшей» парочке следует найти новое дело, которое с лихвой увлекло бы обоих и им бы было ради чего жить и далее вместе. Это даже не любовь, а спасение от серости будней и унылых отношений.
Никита Готский
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