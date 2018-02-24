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Будущее медицины: Астраханские студенты-стоматологи пьянствуют на лекциях

Сегодня, 17:02
В Сети появился скандальный ролик, на котором, если верить пользователю, запечатлены студенты медвуза из Астрахани. Другие фолловеры опознали в героях видео учащихся стоматологического факультета.

Будущее медицины: Астраханские студенты-стоматологи пьянствуют на лекциях

 

Юзерам категорически не понравилось увиденное. Будущие медики сидели за столом и передавали друг другу стаканы с алкоголем, сопровождая все это пьяным смехом. Некоторые комментаторы высказали предположение, что астраханским студентам не дает покоя слава ульяновских летных курсантов, и они решили инициировать новый флешмоб.

Напомним, ранее курсанты из Ульяновска выложили в Сеть провокационное видео под популярный трек Satisfaction. Эта пародия стала началом всероссийского флешмоба. Ульяновцев сначала хотели отчислить, но под давлением общественности ограничились дисциплинарным взысканием.
Дарья Светозарова
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