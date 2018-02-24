Танцы с позором: В Сети раскритиковали канадского премьера за индийские пляски

В соцсетях бурно обсуждают поведение Джастина Трюдо во время его пребывания в Индии. Премьер-министр Канады решил приблизиться к народу Индии с помощью национальной одежды и танцев. Такие маневры закончились для политика совсем не так, как он думал. Его поведение многие коллеги, а также авторитетные журналисты посчитали неуместным.

По мнению общества, Джастин Трюдо в таком наряде смотрелся пошло и фальшиво, это раздражало всех рядом присутствующих с ним представителей Индии. Экс-министр Джамму и Кашмира Омар Абдулла сказал, что жители Болливуда не одеваются так вызывающе каждый день.Аналогично и оценили танец, который он пытался исполнить в манере Индии. Пользователи Twitter считают, что такие «пляски» могут обидеть местное население. Некоторые комментаторы предложили нанять специального человека для Трюдо, который будет через каждые 10 мин напоминать, что он премьер-министр и поэтому вести себя нужно соответственно статусу.

Атирав Капур оставил свой комментарий в Twitter, попросив, чтобы кто-нибудь объяснил канадскому политику, что в Индии люди не наряжаются, будто они на съемках фильма. Ашиш Ананд посчитал, что Трюдо жаждет популярности рок звезды, но никак не должности премьер-министра. Пользователь Marek Tymowski заявил от имени всей Канады, что канадцам стыдно за подобные выходки от Джанстина Трюдо.Можно смело заявить, что поездка в Индию для политика, мягко говоря, не удалась. Кстати, встретился Трюдо с Нарендрой Моди аж на седьмой день визита. Известно, что канадского премьер-министра при прибытии в аэропорт никто не встречал. Скорее всего, это демонстрирует пренебрежение Джастина Трюдо, так как между Индией и Канадой существуют разногласия. Министр поддерживает сикхов, а в Нью-Дели их считают сепаратистами.