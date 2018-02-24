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| | «Бодипозитив» ввел в моду пивные животы

«Бодипозитив» ввел в моду пивные животы

Сегодня, 16:35
Движение «Бодипозитив» получило популярность и у мужчин, тогда как ранее оно охватило только одних женщин. Благодаря ему мужчина с пивным животом стал моделью.

«Бодипозитив» ввел в моду пивные животы

 

Мужчины решили отстаивать свои права радоваться жизни, как они хотят, несмотря на неидеальную фигуру. Житель США Аркадио дель Валле увидел в Сети объявление о поиске модели с большим весом. Парень уволился с нелюбимой работы и начал новую жизнь. Вначале он боялся, но страх исчез после подиума. За два года труда в модельной сфере Аркадио сформировал новое мировоззрение. Он заявил, нужно себя принимать таким, какой ты есть, даже если обладаешь крупным весом. По его мнению, человек, который волнуется о том, что о нем думают другие, вообще не живет.

Таким образом, «Бодипозитив» по-мужски ввел в современную моду пивные животы.
Никита Готский
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