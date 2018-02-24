В небе над Красноярском заметили черное кольцо

Жители Красноярска стали свидетелями необычного явления. Странный объект, напоминающий огромное черное кольцо, завис в небе над городом.

Дарья Светозарова

Странность увидел и снял на камеру 24 февраля местный житель. Черное кольцо появилось на небосклоне в микрорайоне «Покровский», по направлению от поселка Солонцы. По словам автора видно, кольцо пробыло в несколько минут, а затем разомкнулось.До этого пользователи соцсетей уже замечали похожие явления. К примеру, на улице Авиаторов черное кольцо напугало местную жительницу. Девушка заявила, что оно разрасталось у нее на глазах, а затем исчезло. Тогда интернет-пользователи предположили, что это были огромные кольца дыма, которые постепенно растворились в воздухе.