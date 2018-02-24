Волгоградцев позабавил «зимний Карлсон» на лыжах с пропеллером

В Волгограде на одном из школьных стадионов мужчина занимался тестированием инновационного метода катания на лыжах, в котором палки у него в руках заменил пропеллер, закреплённый на спине, что весьма позабавило многих очевидцев данного действа.

В ряде социальных сетей жители Волгограда стали делиться фотографиями, на которых неизвестный мужчина разъезжал на лыжах, набирая скорость от пропеллера, закреплённого у него на спине. Многие пользователи сразу же нарекли находчивого незнакомца «зимним Карлсоном». В социальных сетях также было обнародовано видео, на котором запечатлён весь процесс разъезжающего таким способом мужчины.

Александр Вест

Автор видеоролика заметила, что испытывает уважение к людям, которые даже в 21 веке стараются изобретать что-то новое. Очевидцы заметили, что устройство, придуманное мужчиной, является весьма оригинальным и удобным, однако, при езде с таким пропеллером окружающих сильно смущает громкий шум, исходящий от двигателя.