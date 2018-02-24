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| | Волгоградцев позабавил «зимний Карлсон» на лыжах с пропеллером

Волгоградцев позабавил «зимний Карлсон» на лыжах с пропеллером

Сегодня, 15:51
В Волгограде на одном из школьных стадионов мужчина занимался тестированием инновационного метода катания на лыжах, в котором палки у него в руках заменил пропеллер, закреплённый на спине, что весьма позабавило многих очевидцев данного действа.

Волгоградцев позабавил «зимний Карлсон» на лыжах с пропеллером

 

В ряде социальных сетей жители Волгограда стали делиться фотографиями, на которых неизвестный мужчина разъезжал на лыжах, набирая скорость от пропеллера, закреплённого у него на спине. Многие пользователи сразу же нарекли находчивого незнакомца «зимним Карлсоном». В социальных сетях также было обнародовано видео, на котором запечатлён весь процесс разъезжающего таким способом мужчины.

 

Автор видеоролика заметила, что испытывает уважение к людям, которые даже в 21 веке стараются изобретать что-то новое. Очевидцы заметили, что устройство, придуманное мужчиной, является весьма оригинальным и удобным, однако, при езде с таким пропеллером окружающих сильно смущает громкий шум, исходящий от двигателя.
Александр Вест
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