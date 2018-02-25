Москвичи устроили соревнование на санках в парке «Сокольники»

Ко Дню Защитника отечества столичные власти приурочили шестой фестиваль под названием «Battle Сани». Его участники должны были прокатиться с горки, высота которой достигала 200 метров, различными способами.

Пойда Анна

Организаторы фестиваля сделали вход на мероприятие бесплатным, позволив поучаствовать в нем практически всем желающим за небольшим исключением, а именно для регистрации «Battle Сани» необходимо иметь специальный инвентарь. Под последним следует понимать сани, базирующиеся на основе надувного тюбинга, которые при этом должны сочетаться с военной тематикой, посвященной Дню Защитника отечества.Перед судьями, которые должны выбрать победителя заезда, предстали различные виды военной техники от самолетов до боевой машины. Некоторые участники подошли к процессу украшения саней очень творчески, например изобразив на них героя сказки Змея Горыныча, призанного символизировать древнерусское оружие.