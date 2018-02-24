«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Мнения

«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Агрессия - признак ранимой души?

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

От Редактора

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

Учёные ищут секрет вечной жизни?

Сюжеты :

Будущее медицины: Астраханские студенты-стоматологи пьянствуют на лекциях Танцы с позором: В Сети раскритиковали канадского премьера за индийские пляски «Бодипозитив» ввел в моду пивные животы Норвегия обошла США по количеству медалей на Олимпиаде-2018 Врачи ответили, можно ли заболеть от переохлаждения В небе над Красноярском заметили черное кольцо Ученые: 7 марта к Земле подлетит гигантский астероид СМИ рассказали, кого из знаменитостей ловили на сексе за деньги «Pokеmon GO» отдыхает: Анонс новой игры с дополненной реальностью Падчерица Бориса Химичева подделала тест ДНК его внебрачной дочери В Кабардино-Балкарии задержан беглец из колонии, скрывавшийся более 20 лет Путин на цепи: Необычные сумочки поступили в продажу в московском бутике
| | Детский блоггер Марьяна Ро показала фото в постели

Детский блоггер Марьяна Ро показала фото в постели

Сегодня, 14:47
Популярная блогерша Марьяна Ро, получившая широкую известность благодаря своим видеороликам, публикуемым на видеохостинге YouTube, удивила своих поклонников достаточно откровенной публикацией в Instagram.

Детский блоггер Марьяна Ро показала фото в постели

 

В официальном аккаунте Марьяны Ро в сети микроблогов Instagram, на который подписаны уже более 5 миллионов человек, была обнародована фотография, на которой девушка запечатлена на постели, а из одежды на ней были лишь носки белого цвета и футболка. В описании к публикации девушка попросила оставить своих подписчиков в комментарии их любимый фрукт, использовав символ эмодзи. Многие подписчики последовали указанию блогерши и стали оставлять смайлики различных фруктов.

Детский блоггер Марьяна Ро показала фото в постели

 

Заметим, менее чем за полчаса публикацию Марьяны Ро успели оценить более 106 тысяч пользователей, многие из которых в комментариях попросили девушку почаще публиковать подобные снимки, показывая побольше интимных подробностей её жизни.
Александр Вест
Новости по теме
Детский блоггер Марьяна Ро рассказала, как
Детский блоггер Марьяна Ро рассказала, как "поела говна"

Детский блогер Марьяна Ро рассказала о своей новой помаде. По ее словам, такое чувство, будто она поела фекалий.

Мокрая и сексуальная: Детский блогер Марьяна Ро разделась на камеру
Мокрая и сексуальная: Детский блогер Марьяна Ро разделась на камеру

Известный YouTube-блогер Марьяна Ро, целевая аудитория которой школьники, отдыхает в Таиланде. В Instagram знаменитость разместила фото, ради которого

Видеоблоггер Марьяна Ро заинтриговала фанатов сексуальным фото
Видеоблоггер Марьяна Ро заинтриговала фанатов сексуальным фото

Популярный видеоблогер Марьяна Ро порадовала своих многочисленных поклонников, загрузив в Instagram весьма сексуальное фото. Похоже, знаменитость решила

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости