Детский блоггер Марьяна Ро показала фото в постели

Популярная блогерша Марьяна Ро, получившая широкую известность благодаря своим видеороликам, публикуемым на видеохостинге YouTube, удивила своих поклонников достаточно откровенной публикацией в Instagram.

В официальном аккаунте Марьяны Ро в сети микроблогов Instagram, на который подписаны уже более 5 миллионов человек, была обнародована фотография, на которой девушка запечатлена на постели, а из одежды на ней были лишь носки белого цвета и футболка. В описании к публикации девушка попросила оставить своих подписчиков в комментарии их любимый фрукт, использовав символ эмодзи. Многие подписчики последовали указанию блогерши и стали оставлять смайлики различных фруктов.

Александр Вест

Заметим, менее чем за полчаса публикацию Марьяны Ро успели оценить более 106 тысяч пользователей, многие из которых в комментариях попросили девушку почаще публиковать подобные снимки, показывая побольше интимных подробностей её жизни.