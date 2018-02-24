Хуснуллин: Погода не влияет на темпы строительства метро в Москве

Погодные условия в Москве не воздействуют на процесс сооружения метро. Такое заявление делал замглавы города по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

Никита Готский

По словам чиновника, погода не влияет на сроки и темпы строительства подземки, все работы проходят согласно установленному графику. Строители трудятся в ряд смен как в обычные дни, так и в субботу-воскресенье.Хуснуллин утверждает, что в метрополитене работают почти 50 тысяч человек, к завершению текущего года власти введут в эксплуатацию пять десятков километров линий метро и двадцать станций. Начальный пункт Большой кольцевой дороги от остановки «Деловой центр» до «Петровского парка» откроется для населения Белокаменной в самое ближайшее время. «Деловой центр» не будет временно работать с 24 февраля до ввода в эксплуатацию новой ветви.