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| | Хуснуллин: Погода не влияет на темпы строительства метро в Москве

Хуснуллин: Погода не влияет на темпы строительства метро в Москве

Сегодня, 14:34
Погодные условия в Москве не воздействуют на процесс сооружения метро. Такое заявление делал замглавы города по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

Хуснуллин: Погода не влияет на темпы строительства метро в Москве

 

По словам чиновника, погода не влияет на сроки и темпы строительства подземки, все работы проходят согласно установленному графику. Строители трудятся в ряд смен как в обычные дни, так и в субботу-воскресенье.

Хуснуллин утверждает, что в метрополитене работают почти 50 тысяч человек, к завершению текущего года власти введут в эксплуатацию пять десятков километров линий метро и двадцать станций. Начальный пункт Большой кольцевой дороги от остановки «Деловой центр» до «Петровского парка» откроется для населения Белокаменной в самое ближайшее время. «Деловой центр» не будет временно работать с 24 февраля до ввода в эксплуатацию новой ветви.
Никита Готский
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