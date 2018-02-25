Жителей Ростова возмутило поведение таксистов

В городе Ростов водители такси требуют от своих пассажиров чаевые. Данное требование крайне возмутило местных жителей.

Пелагея Лебединская

В социальной сети Instagram многие ростовчане начали жаловаться на неподобающее поведение таксистов. Например, одна жительница, которая очень часто пользуется услугами такси, опубликовала историю, когда таксист просто настоятельно требовал от нее оплаты чаевых в размере 50 рублей. Водители такси, со слов женщины, либо не дают сдачи с оплаты проезда, либо требуют чаевых. Когда пассажиры начали жаловаться на водителей оператору, тот ответил: «Пользуйтесь услугами другой фирмы».Отметим, что таксисты не имеют права устанавливать свою цену за маршрут, это делается по тарифу оператором, или устанавливается по пробегу километража на счетчике, а тем более требовать с клиента чаевых.