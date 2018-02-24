В Ростове девушка купила хлеб из будущего

В одном из ларьков Ростова молодая ростовчанка приобрела хлеб из будущего. Сроки изготовления выпечки завтрашние, а будет съеден он уже сегодня.

На улице Таганрогской в Ростове-на-Дону в День защитника отечества девушка Анна приобрела в магазине порезанный запечатанный батон из будущего.

Дарья Дмитриева

Пакуя покупку, она заметила завтрашнюю дату изготовления. Изначально она подумала, что булка прошлого месяца, но посмотрев внимательнее, оказалось, что она из следующего дня.Простая неполадка в заводской машинке по набору дат повеселила покупательницу и порадовала свежей выпечкой, как будто она и в самом деле изготовлена в будущем. Производители не расстроили ростовчанку Анну, а порадовали восхитительной выпечкой.