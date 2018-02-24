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| | Путин на цепи: Необычные сумочки поступили в продажу в московском бутике

Путин на цепи: Необычные сумочки поступили в продажу в московском бутике

Сегодня, 13:24
«Владимира Владимировича удалось посадить на цепь», так комментируют прошедшую недавно в московском бутике презентацию новой коллекции одежды, которая понравится настоящему патриоту.

Путин на цепи: Необычные сумочки поступили в продажу в московском бутике

 

Бутик «Russian Fashion Roots», находящийся в Москве, начал продавать авторские сумочки с интересным принтом и примечательной формы. Клатчи сделаны в виде книги о Владимире Путине и с его лицом на обложке, у каждой есть своё название, так или иначе восхваляющее его личность. Дизайнерами выступили Ася Рязанкина и Марта Дума.

Путин на цепи: Необычные сумочки поступили в продажу в московском бутике

 

На презентации присутствовали звёзды российского шоу-бизнеса, одной из которых стала Эвелина Блёданс. «Выпустили такие праздничные клатчи. Даже не знаю, ходила бы я с таким.... Что скажете?» пишет актриса в социальной сети. Хотя и подписчики не знали ответ на этот вопрос. Общая тенденция мнений в Интернете определилась сразу: люди считают, что такое решение сыграет не на руку модельерам; и вообще, это перебор. Пока не известно, приобрёл ли кто-то из знаменитостей аксессуар, но пользователи уже ждут кошельки с Медведевым и что-нибудь с Навальным.
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