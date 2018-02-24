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| | Волжанина из собственного дома выживает полтергейст

Волжанина из собственного дома выживает полтергейст

Сегодня, 12:22
Житель города Волжского недавно заявил, что его пытается выжить из дома некая потусторонняя сила. Ночами обитатель дома слышит чьи-то шаги, хлопанье дверей и звон посуды.

Волжанина из собственного дома выживает полтергейст

 

Мужчину тревожат ночные кошмары, но и это не самое жуткое. От кошмаров его пробуждает фортепиано, которое играет низкие ноты. Инструмент стоит как раз напротив кровати.

Атмосфера в квартире такая, что комнатные растения не выживают, они очень быстро засыхают. Приход полтергейста местные жители связывают с новой обитательницей – соседка приехала из деревни, и ведет себя не вполне, с точки зрения волжан, адекватно. Женщина совершает прогулки глухой ночью, сидит на лавочке и совершенно неожиданно может накинуться с расспросами на обычного прохожего.

Жертва полтергейста признается, что он не мистик по натуре и к экстрасенсам относится к большой долей скепсиса. Он также считает себя атеистом, но как слышит непонятные звуки, его просто парализует страх. Мужчина уверен, что все это ему не чудится, ведь когда он остается у друзей, то ничего подобного не происходит.
Дарья Светозарова
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