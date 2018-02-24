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| | Жителям Петрозаводска прочитали лекцию о теле и сексе

Жителям Петрозаводска прочитали лекцию о теле и сексе

Вчера, 21:20
24 февраля в столице Карелии в Петрозаводске состоялось выступление молодого врача-психиатра и научного журналиста Виктора Лебедева, который зачитал лекцию под названием «Тело и секс».

Жителям Петрозаводска прочитали лекцию о теле и сексе


Семинар доктора Виктора Лебедева состоялся в петрозаводском клубе Agriculture_club. На входе у посетителей проводили проверку документов для удостоверения точного возраста, так как лекция имеет возрастное ограничение 18+. Во время выступления поднимались темы на сексуальность и телесность в жизни современного человека. Также обсудили много вопросов о сексуальном просвещении, рациональности и нерациональности разных форм сексуального поведения среди молодежи.

Виктор Лебедев - врач-психиатр и научный журналист. В 2012 году окончил с отличием медицинский факультет Петрозаводского государственного университета. Участник программы У.М.Н.И.К. Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Постоянный автор сайта «Биомолекула».
Пелагея Лебединская
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