Жителям Петрозаводска прочитали лекцию о теле и сексе

Жителям Петрозаводска прочитали лекцию о теле и сексеВчера, 21:20
Семинар доктора Виктора Лебедева состоялся в петрозаводском клубе Agriculture_club. На входе у посетителей проводили проверку документов для удостоверения точного возраста, так как лекция имеет возрастное ограничение 18+. Во время выступления поднимались темы на сексуальность и телесность в жизни современного человека. Также обсудили много вопросов о сексуальном просвещении, рациональности и нерациональности разных форм сексуального поведения среди молодежи.
Виктор Лебедев - врач-психиатр и научный журналист. В 2012 году окончил с отличием медицинский факультет Петрозаводского государственного университета. Участник программы У.М.Н.И.К. Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Постоянный автор сайта «Биомолекула».
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