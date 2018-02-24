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| | Роспотребнадзор сообщил россиянам о вспышке сальмонеллеза в США

Роспотребнадзор сообщил россиянам о вспышке сальмонеллеза в США

Сегодня, 12:18
Роспотребнадзор предостерегает граждан РФ от поездок в США в ближайшее время, поскольку в настоящее время в 20 штатах была выявлена вспышка опасного заболевания - сальмонеллеза. Сотрудники ведомства уже опубликовали предупреждение на официальном сайте.

Роспотребнадзор сообщил россиянам о вспышке сальмонеллеза в США

 

В соответствии с информацией, полученной Роспотребнадзором от представителей американского центра по контролю за заболеваниями (CDC), на 16 февраля текущего года медики оповестили общество о 28 случаях заболевания сальмонеллеза в 20 различных штатах.

Согласно результатам расследования, распространению инфекционного заболевания поспособствовал препарат «Кратом», в котором содержался возбудитель сальмонеллеза. Данное лекарство представляет собой растительный препарат, оказывающий наркотическое воздействие на организм, а потому власти некоторых штатов ввели запрет на его использование.
Пойда Анна
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