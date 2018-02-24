Роспотребнадзор сообщил россиянам о вспышке сальмонеллеза в США

Роспотребнадзор предостерегает граждан РФ от поездок в США в ближайшее время, поскольку в настоящее время в 20 штатах была выявлена вспышка опасного заболевания - сальмонеллеза. Сотрудники ведомства уже опубликовали предупреждение на официальном сайте.

Пойда Анна

В соответствии с информацией, полученной Роспотребнадзором от представителей американского центра по контролю за заболеваниями (CDC), на 16 февраля текущего года медики оповестили общество о 28 случаях заболевания сальмонеллеза в 20 различных штатах.Согласно результатам расследования, распространению инфекционного заболевания поспособствовал препарат «Кратом», в котором содержался возбудитель сальмонеллеза. Данное лекарство представляет собой растительный препарат, оказывающий наркотическое воздействие на организм, а потому власти некоторых штатов ввели запрет на его использование.