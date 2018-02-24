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| | В Петербурге увидели в небе световые столбы

В Петербурге увидели в небе световые столбы

Сегодня, 12:14
В Санкт-Петербурге местные жители лицезрели странное природное явление. Взору людей открылись в небе светящиеся столбы.

В Петербурге увидели в небе световые столбы

 

Необычное событие произошло минувшей ночью. Жители Северной столицы России заметили в небесном пространстве столбы света, некоторые приняли их за северное сияние. Про словам свидетелей, сияние было не блеклым, а самым настоящим, с переходами света и цвета. «Столбы» со всех сторон передвигались вверх и обратно, синие, красные и зеленые.

В Петербурге увидели в небе световые столбы

 

При этом световые столбы довольно отличались от обычного северного сияния. То, что произошло в небе над Санкт-Петербургом, можно охарактеризовать оптическим эффектом, одним из разновидностей гало, которое уже зафиксировали в этом же городе три дня назад.
Никита Готский
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