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В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Учительница выругала ученицу за то, что она нарисовала «неправильного» кандидата

Учительница выругала ученицу за то, что она нарисовала «неправильного» кандидата

Вчера, 22:56
Преподаватель выругала ученицу седьмого класса в Свердловской области. Семиклассница изобразила «неправильного» кандидата, во время конкурса рисунков, темой которого были выборы.

Учительница выругала ученицу за то, что она нарисовала «неправильного» кандидата

 

Все школьники нарисовали Владимира Путина, только рисунок ученицы Валерии Новиковой отличался от других. На ее рисунке был изображен Павел Грудинин, кандидат от коммунистической партии РФ. Преподаватель обвинила девочку в том, что она занимается незаконной агитацией. Мать школьницы сообщила, что педагог угрожала Валерии тюрьмой.

Директор учебного заведения заявил, что конкурс проводился, но никто не принуждал детей рисовать определенных кандидатов на пост главы государства.

Депутат Павел Грудинин высказал мнение, что школьники не способны к критическому мышлению в подобных условиях. Представитель КПРФ направил письмо в местную прокуратуру для проверки методов работы преподавателя.
Татьяна Преображенская
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