Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Мнения

Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

Сюжеты :

Пользователи Сети разыскали самую отвратительную гифку в мире Нежная сила: В Иркутске прошла фотосессия спасателей с котами Гимнастка Дарья Дмитриева: Все женщины хотят Радулова В соцсетях популярность набирает замёрзшая в фекалиях машина саратовца В мире появился вибратор, вызывающий пиццу Эвакуаторы без ГИБДД похищают автомобили в Краснодаре Пьяный канадский олимпийский чемпион произвел фурор в Пхенчхане Жириновский: Я заставлю весь мир учить русский язык В Подмосковье танк убирает снег на улице Блогер Хованский рассказал об угрозах расправы со стороны рэпера Птахи Люди стали чаще использовать смартфон во время похорон и секса Секс-волонтеры для женщин в Москве оказались в дефиците
| | В Ростове пройдёт протест по отстрелу бездомных животных перед ЧМ-2018

В Ростове пройдёт протест по отстрелу бездомных животных перед ЧМ-2018

Вчера, 22:25
В защиту бездомных животных перед чемпионатом мира по футболу 24 февраля в ростовском парке «Дружба» пройдёт протест «За чемпионат мира без убийств!». Зоозащитники призывают жителей Ростова стать на охрану четвероногих.

В Ростове пройдёт протест по отстрелу бездомных животных перед ЧМ-2018

 

В других городах Российской Федерации, где планируется чемпионат мира по футболу, состоятся такие же акции. Сочи и Волгоград уже готовы стать на защиту животных.

Зооволонтёры Ростова собирают команду, которая поможет достучаться до власти. Некоторые успехи в решении данной проблемы уже есть. Заместителя министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков поведал, что планируется открыть ещё один приют для полторы тысячи бездомных собак. Но построение ещё в состоянии планирования и выделения финансов. Тем не менее, открытие планируют на май текущего года.

Ранее из бюджета страны выдали около десяти миллионов рублей на урегулирование количества собак и кошек.

Организаторы пикета соберутся вместе с неравнодушными к судьбе животных, на улице Капустина в парке около двух часов дня.
Дарья Дмитриева
Новости по теме
Трупы бездомных собак заполонили улицы Ростова
Трупы бездомных собак заполонили улицы Ростова

Улицы микрорайона Левенцовка в Ростове заполонили трупы бездомных собак. Местные жители заметили мертвых животных сегодня, 24 декабря. 

На время ЧМ-2018 бездомных животных Ростова поселят в будки
На время ЧМ-2018 бездомных животных Ростова поселят в будки

К ЧМ-2018 бездомных животных Ростова не убьют, а поселят в будки и вольеры. О планах рассказал Владимир Сакеллариус, заммэра по части ЖКХ.

4 июня в Гродно состоялся парад бездомных животных
4 июня в Гродно состоялся парад бездомных животных

Парад бездомных животных, в котором приняли участие домашние питомцы, прошел в Гродно 4 июня. Организаторы надеются, что благодаря этой акции можно будет

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости