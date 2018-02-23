В Ростове пройдёт протест по отстрелу бездомных животных перед ЧМ-2018

В защиту бездомных животных перед чемпионатом мира по футболу 24 февраля в ростовском парке «Дружба» пройдёт протест «За чемпионат мира без убийств!». Зоозащитники призывают жителей Ростова стать на охрану четвероногих.

Дарья Дмитриева

В других городах Российской Федерации, где планируется чемпионат мира по футболу, состоятся такие же акции. Сочи и Волгоград уже готовы стать на защиту животных.Зооволонтёры Ростова собирают команду, которая поможет достучаться до власти. Некоторые успехи в решении данной проблемы уже есть. Заместителя министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков поведал, что планируется открыть ещё один приют для полторы тысячи бездомных собак. Но построение ещё в состоянии планирования и выделения финансов. Тем не менее, открытие планируют на май текущего года.Ранее из бюджета страны выдали около десяти миллионов рублей на урегулирование количества собак и кошек.Организаторы пикета соберутся вместе с неравнодушными к судьбе животных, на улице Капустина в парке около двух часов дня.