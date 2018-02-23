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| | Эксперты рассказали, за что Россия критикует Илона Маска

Эксперты рассказали, за что Россия критикует Илона Маска

Вчера, 21:44
Ранее Илон Маск запустил в космос сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, что стало важнейшим технологическим эпизодом для нынешней цивилизации человечества. За историческим процессом следили миллионы людей, но в России проект изобретателя раскритиковали.

Эксперты рассказали, за что Россия критикует Илона Маска

 

В космос впервые отправилась сверхтяжелая ракета, созданная частной компанией на личные финансы. Она была запущена с первого раза, впервые при запуске подобного механизма инженеры отработали систему одновременной посадки первых степеней ракеты. Илон Мсак только недавно приучил население Земли к нестандартному виду космических ракет, моторы которых не только отправляют в небо, но и мягко приземляют на землю, а синхронное приземление одновременно двух ступеней оказалось наиболее захватывающим моментом всей миссии.

Казалось бы невероятное для всего мира событие получило неоднозначные и жесткие слова критики в РФ. Здесь ведущим аргументов является то, что Маск не открыл нового, его Falcon Heavy не рекордная, а такую же грузоподъемность имела советская «Энергия». Также Маску ставились в вину отправка в салоне ракеты электрокара и использование якобы уже имеющихся технологий.
Никита Готский
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