В Твери ледяную Волгу описывают любовными посланиями

Река Волга при похолодании в Твери, снова укрылась любовными посланиями. Фразы написаны крупными буквами, поэтому легко читаются издалека.

Никита Готский

Недавно на ледяной Волге появился текст признания в любви. Некто Енот заявил о своей большой симпатии к некой Насте. Все началось в первой надписи, после чего настал черед и других. Парни без устали выписывали, как они любят своих подружек.Местные журналисты смогли выяснить, кто является автором самой первой надписи. Им оказался 17-летний юноша Виталий Рыбкин. Молодой человек решил порадовать свою девушку Анастасию Тарасову. Дабы протоптать признание, парень потратил два часа. По словам влюбленного кавалера, вначале его принялись отговаривать друзья, боясь за его жизнь на льду. Он проверил толщину и только потом принялся «рисовать». Работу Виталия увидели и другие, находившиеся на мосту. Они принялись выкрикивать ему слова поддержки и фотографировать.