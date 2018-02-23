Женщина в сланцах и юбке прогулялась по Воронежу

В Воронеже резко похолодало до -20 градусов по Цельсию. Многие горожане обратно достали теплые вещи из гардероба, но одна женщина решила не «утепляться» и прогулялась по городу в сланцах.

Виктория Озерова

Сегодня утром жителей Воронежа удивила женщина, не боящаяся морозов. В социальных сетях появилось фото местной жительницы, прогуливающейся по городу в легких тапочках и юбке, при этом ноги женщины были голыми. Автор снимка указал, что в тот момент на улице было 17 градусов мороза. Он уточнил, что сумел запечатлеть необычную прогулку горожанки в 09:30 на улице Димитрова, на Левом берегу Воронежа.Пользователи соцсетей предложили много вариантов объяснения такого внешнего вида женщины. Многие предположили, что так горожанка вышла быстро вынести мусор или посетить соседний с домом магазин, указав при этом, что они и сами так делают. Другие же решили, что женщина не успела купить мужу подарок на 23 февраля и отправилась за ним.