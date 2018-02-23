Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Мнения

Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

Сюжеты :

Пользователи Сети разыскали самую отвратительную гифку в мире Нежная сила: В Иркутске прошла фотосессия спасателей с котами Гимнастка Дарья Дмитриева: Все женщины хотят Радулова В соцсетях популярность набирает замёрзшая в фекалиях машина саратовца В мире появился вибратор, вызывающий пиццу Эвакуаторы без ГИБДД похищают автомобили в Краснодаре Пьяный канадский олимпийский чемпион произвел фурор в Пхенчхане Жириновский: Я заставлю весь мир учить русский язык В Подмосковье танк убирает снег на улице Блогер Хованский рассказал об угрозах расправы со стороны рэпера Птахи Люди стали чаще использовать смартфон во время похорон и секса Секс-волонтеры для женщин в Москве оказались в дефиците
| | Женщина в сланцах и юбке прогулялась по Воронежу

Женщина в сланцах и юбке прогулялась по Воронежу

Вчера, 20:51
В Воронеже резко похолодало до -20 градусов по Цельсию. Многие горожане обратно достали теплые вещи из гардероба, но одна женщина решила не «утепляться» и прогулялась по городу в сланцах.

Женщина в сланцах и юбке прогулялась по Воронежу

 

Сегодня утром жителей Воронежа удивила женщина, не боящаяся морозов. В социальных сетях появилось фото местной жительницы, прогуливающейся по городу в легких тапочках и юбке, при этом ноги женщины были голыми. Автор снимка указал, что в тот момент на улице было 17 градусов мороза. Он уточнил, что сумел запечатлеть необычную прогулку горожанки в 09:30 на улице Димитрова, на Левом берегу Воронежа.

Пользователи соцсетей предложили много вариантов объяснения такого внешнего вида женщины. Многие предположили, что так горожанка вышла быстро вынести мусор или посетить соседний с домом магазин, указав при этом, что они и сами так делают. Другие же решили, что женщина не успела купить мужу подарок на 23 февраля и отправилась за ним.
Виктория Озерова
Новости по теме
В Воронеже женщина перекрыла дорогу собой
В Воронеже женщина перекрыла дорогу собой

Движение на одной из улиц левого берега Воронежа парализовала женщина. Из-за того что местной жительнице надо было пройти в киоск, на дороге образовалась

Голая девушка из Воронежа сравнила себя с новогодней елкой
Голая девушка из Воронежа сравнила себя с новогодней елкой

В социальных сетях появилось фото девушки из Воронежа в нижнем белье на фоне новогодней елки. Такой подарок своим подписчикам она сделала на Новый год.

В Воронеже на Левом берегу упала стрела башенного крана
В Воронеже на Левом берегу упала стрела башенного крана

Сегодня утром на Левом берегу Воронежа вблизи остановки «Гвардейская» произошло ЧП. В ходе строительства многоэтажного жилого дома у башенного крана лопнул

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости