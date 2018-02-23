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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | В Воронеже открыли пункт обогрева для бездомных в морозы

В Воронеже открыли пункт обогрева для бездомных в морозы

Вчера, 20:42
Во время сильных морозов на территории Воронежа станет работать пункт обогрева для бездомных. Открыли его в приюте благотворительной организации «Рассвет».

В Воронеже открыли пункт обогрева для бездомных в морозы

 

В приюте живут 50 человек, организаторы рассказали о желании предоставить жилье во время холодов еще нескольким людям. Само учреждение функционирует в круглосуточном режиме.

Ранее в МЧС огласили штормовое предупреждение по Воронежу в связи с наступлением сильных морозов. Сегодня ночью в городе температура воздуха составила -19 градусов, такое положение дел будет сохраняться до 27 февраля. Наиболее холодным станет 26 февраля: ночью похолодает до -22 градуса, в дневное время воздух «потеплеет» до -15. В случае новых аномальных морозов в Воронеже откроют еще один пункт обогрева для бомжей. Других жителей населенного пункта просят быть внимательными во время нахождения на улице в мороз.
Никита Готский
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