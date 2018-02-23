На митинг КПРФ в Москве вместо заявленных пяти тысяч пришли 300 человек

Сегодня Коммунистическая партия РФ провела митинг на площади Революции в Москве. Было заявлено, что акцию посетят пять тысяч москвичей, но, по сообщениям очевидцев, пришло только 300 человек.

Виктория Озерова

23 февраля КПРФ провела акцию на площади Революции столицы в честь 100-летия со дня основания армии СССР. На митинге выступил лидер партии Геннадий Зюганов. В своей речи он призвал общественность помнить историю родной страны и подвиги Красной армии. Зюганов также напомнил о «подвиге» Коммунистической партии, который состоит в том, что ее члены не дали россиянам забыть об эпохе СССР и «опошлить» достижения и памятки советского времени.В акции приняли участие комитеты КПРФ различного уровня, Движение в поддержку Армии, Союз Советских офицеров и много других организаций. Несмотря на это, по сообщениям очевидцев, митинг вместо заявленных пяти тысяч посетили только 300 человек. По информации некоторых СМИ, участников было около тысячи.