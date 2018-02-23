Около 200 человек поучаствовали в Офицерском марафоне в Ростове

В Ростове 200 человек приняли участие в офицерском марафоне. Об этом пишут местные СМИ.

Никита Готский

Сегодня в честь 23 февраля на территории города состоялся легкоатлетический марафон, в котором приняли участие более двух сотен человек всевозможного возраста. Данная акция проходит уже четвертый год подряд, в нынешнем она состоялась на Гребном канале «Дон». Участникам разрешалось избрать дистанции в 6, 12 и 42 километров. Поклонники бега не испугались холода, а некоторые участники офицерского марафона вышли на улицу в майках и шортах, показав свою закалку.Офицерский марафон, получивший такое наименование, проходит в донской столице с 2014 года посвящается он Дню защитника Отечества. Первые две пробежки прошли на Гребном канале, но в прошедшем году акцию перенесли на набережную Ростова. Организатор клуб любителей бега «Ростов Дон Бегущий».