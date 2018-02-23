Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Жительница Ростова похудела после развода и победила в конкурсе красоты

Жительница Ростова похудела после развода и победила в конкурсе красоты

Вчера, 19:48
Жительница Ростова развелась с мужем и похудела на 50 килограммов. Также она победила в конкурсе «Мисс РЖД».

Жительница Ростова похудела после развода и победила в конкурсе красоты

 

Полтора года назад Ксения Усолкина весила 152 килограммов, но в один момент все изменилось. Она рассталась со вторым супругом и решила начать новую жизнь. Девушка обладала массой в более сотню килограммов, и решила избавиться от них. За помощью она обратилась к врачу, а после к тренеру в фитнес-зале. Ксения «сделала революцию» на кухне: там исчезла сковородка, зато появились духовка, мультиварка и пароварка.

У нее отдельное меню, как и положено спортсменам Усолкина принимает в пищу творог, фрукты, овощи, рыбу, курятину, говядину, кефир и вареные яйца. Помимо «Мисс РЖД», Ксения выиграла ростовский конкурс «Леди Шарм», теперь она весит 102 килограмма, но хочет еще немного похудеть. Ее активно поддерживают родственники и близкие, включая 16-летнего сына.
Никита Готский
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