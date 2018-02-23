Жительница Ростова похудела после развода и победила в конкурсе красоты

Жительница Ростова развелась с мужем и похудела на 50 килограммов. Также она победила в конкурсе «Мисс РЖД».

Никита Готский

Полтора года назад Ксения Усолкина весила 152 килограммов, но в один момент все изменилось. Она рассталась со вторым супругом и решила начать новую жизнь. Девушка обладала массой в более сотню килограммов, и решила избавиться от них. За помощью она обратилась к врачу, а после к тренеру в фитнес-зале. Ксения «сделала революцию» на кухне: там исчезла сковородка, зато появились духовка, мультиварка и пароварка.У нее отдельное меню, как и положено спортсменам Усолкина принимает в пищу творог, фрукты, овощи, рыбу, курятину, говядину, кефир и вареные яйца. Помимо «Мисс РЖД», Ксения выиграла ростовский конкурс «Леди Шарм», теперь она весит 102 килограмма, но хочет еще немного похудеть. Ее активно поддерживают родственники и близкие, включая 16-летнего сына.