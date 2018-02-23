Геи, чмо и оладухи: Лена Миро полила грязью мужчин России на 23 февраля

Скандальный блогер и писательница Лена Миро рассказала о мужчинах в России, которые недостойны поздравления с Днем защитника Отечества. К ним относятся "геи, чмо и оладухи", которые не обладают ни смекалкой, ни хитростью.

Российская писательница Лена Миро опубликовала провокационный пост в своем текстовом блоге в LiveJournal, в котором сообщила, что не все мужчины, живущие в России достойны поздравления с Днем защитника Отечества. Скандальный блогер пожаловалась, что в настоящее время представители гомосексуальной ориентации считают себя мужчинами, и 23 февраля «каждое чмо» вне зависимости от ориентации получает подарок – бритву или гель для бритья.Но особенно в День защитника Отечества возмущает Миро категория обычных мужчин, ничего из себя не представляющих, которых писательница называет «оладухами». О них, как и о геях, она отзывается как о «чмошниках», а жен «оладух» называет «курицами».В блоге Миро привела историю того, как ей удалось случайно услышать часть разговора одного из таких мужчин со своей супругой. В разговоре «оладух» рассказывал жене о сделанных за день делах, а в финале получил разрешение пойти выпить пива с друзьями. Писательница считает, что женщина непременно уехала к любовнику и удачно помыкает мужем. В конце публикации, блогер заявила, что российские мужчины сейчас не обладают ни смекалкой, ни хитростью, если их может обмануть женщина.