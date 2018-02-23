Полсотни раздетых спецназовцев устроили забег по Заельцовскому парку

В Новосибирске среди сотрудников спецназа прошел забег, который составил шесть километров. Спецназовцы, несмотря на зимнюю погоду, были одеты лишь в одни шорты и шапки.

Пелагея Лебединская

Организацию спортивного забега устроил офицер спецназа Вадим Шнайдер, который сам увлекается спортом и закаляется бегом уже три года подряд. По его мнению, такой бег с закаливанием хорошо влияет на организм людей. Этот кросс был проведен в первый раз, но Вадим Шнайдер планирует сделать его традиционным. После финиша всем участникам забега был выдан горячий чай и памятные вымпелы.Сотрудники спецназа бежали по Заельцовскому парку шесть километров при температуре воздуха минус 30 градусов, погода не помешала им устроить забег.