Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Полсотни раздетых спецназовцев устроили забег по Заельцовскому парку

Полсотни раздетых спецназовцев устроили забег по Заельцовскому парку

Вчера, 18:50
В Новосибирске среди сотрудников спецназа прошел забег, который составил шесть километров. Спецназовцы, несмотря на зимнюю погоду, были одеты лишь в одни шорты и шапки.

Полсотни раздетых спецназовцев устроили забег по Заельцовскому парку

 

Организацию спортивного забега устроил офицер спецназа Вадим Шнайдер, который сам увлекается спортом и закаляется бегом уже три года подряд. По его мнению, такой бег с закаливанием хорошо влияет на организм людей. Этот кросс был проведен в первый раз, но Вадим Шнайдер планирует сделать его традиционным. После финиша всем участникам забега был выдан горячий чай и памятные вымпелы.

Сотрудники спецназа бежали по Заельцовскому парку шесть километров при температуре воздуха минус 30 градусов, погода не помешала им устроить забег.
Пелагея Лебединская
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