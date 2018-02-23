В Ростове машина оказалась «в плену» у мусорных контейнеров

Ростовчане по-своему разобрались с владельцем автомобиля «ВАЗ», припарковавшим свое транспортное средство возле многоэтажки на Орской улице 23 февраля. Возмущенные обитатели многоквартирного дома заставили «жигуленок» мусорными контейнерами.

Оказалось, что причиной народного гнева стала не сама парковка, а «парковочное» место. Для размещения автомобиля водитель выбрал весьма нелогичное место – «ВАЗ» был припаркован прямо у подъезда многоэтажного дома и препятствовал выходу. Поэтому жильцаv пришлось при выходе идти по газону, а не по предназначенной для этого дорожке.

Дарья Светозарова

В соцсетях написали по этому поводу, что так «мастер парковки» был наказан. Однако другие пользователи возразили, что такое наказание пройдет незамеченным, ведь сдвинуть с места баки на колесиках - дело двух секунд. По их мнению, нарушителю нужно было вывалить содержимое контейнеров на капот и нагрузить этим багажник, а так все это похоже на обычный сетевой пиар.