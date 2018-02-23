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В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | В Ростове машина оказалась «в плену» у мусорных контейнеров

В Ростове машина оказалась «в плену» у мусорных контейнеров

Вчера, 18:46
Ростовчане по-своему разобрались с владельцем автомобиля «ВАЗ», припарковавшим свое транспортное средство возле многоэтажки на Орской улице 23 февраля. Возмущенные обитатели многоквартирного дома заставили «жигуленок» мусорными контейнерами.

В Ростове машина оказалась «в плену» у мусорных контейнеров

 

Оказалось, что причиной народного гнева стала не сама парковка, а «парковочное» место. Для размещения автомобиля водитель выбрал весьма нелогичное место – «ВАЗ» был припаркован прямо у подъезда многоэтажного дома и препятствовал выходу. Поэтому жильцаv пришлось при выходе идти по газону, а не по предназначенной для этого дорожке.

В Ростове машина оказалась «в плену» у мусорных контейнеров

 

В соцсетях написали по этому поводу, что так «мастер парковки» был наказан. Однако другие пользователи возразили, что такое наказание пройдет незамеченным, ведь сдвинуть с места баки на колесиках - дело двух секунд. По их мнению, нарушителю нужно было вывалить содержимое контейнеров на капот и нагрузить этим багажник, а так все это похоже на обычный сетевой пиар.
Дарья Светозарова
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