В Ростове машина оказалась «в плену» у мусорных контейнеров

Оказалось, что причиной народного гнева стала не сама парковка, а «парковочное» место. Для размещения автомобиля водитель выбрал весьма нелогичное место – «ВАЗ» был припаркован прямо у подъезда многоэтажного дома и препятствовал выходу. Поэтому жильцаv пришлось при выходе идти по газону, а не по предназначенной для этого дорожке.
В соцсетях написали по этому поводу, что так «мастер парковки» был наказан. Однако другие пользователи возразили, что такое наказание пройдет незамеченным, ведь сдвинуть с места баки на колесиках - дело двух секунд. По их мнению, нарушителю нужно было вывалить содержимое контейнеров на капот и нагрузить этим багажник, а так все это похоже на обычный сетевой пиар.